لبنان

جلسة لمجلس النواب بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
27-11-2020 | 00:45
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يعقد مجلس النواب جلسة في قصر الأونيسكو عند الثانية من بعد ظهر اليوم.

وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه برّي في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، لمناقشة جدول الأعمال، والإجراءات التي يمكن اتخاذها، في ما خص رسالة الرئيس ميشال عون، والتي دعت النواب لتحمل مسؤولياتهم بعد وقف شركة الفاريز ومارسال عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

وأفادت مصادر مجلسية عبر "اللواء" انه "ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع"، مشيرة الى ان "الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع".
المصدر: اللواء
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