لبنان

ترقّب لمواقف الكتل النيابية اليوم من التدقيق

Lebanon 24
27-11-2020 | 01:11
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "أكثر من سيناريو مطروح في جلسة مجلس النواب اليوم من بينها إقرار قانون معجل مكررا في ما خص التدقيق الجنائي أو ربما الذهاب وفق ما هو معمول به انطلاقا من أصول عمل المجلس لدى توجيه رسائل من رئيس الجمهورية إليه على أن ما هو أبعد من ذلك انتزاع موافقة جماعية من المجلس بعيدا عن المواقف التي كانت تصدر وتدعم التدقيق"، مؤكدة أن "هناك جهات دعمت التدقيق ولكن لم تظهر ذلك بالممارسة والجلسة اليوم تكشف الأمور وربما يكون لدى رئيس المجلس التخريجة المناسبة في نهاية الجلسة على أن كله قابل للبحث".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك ترقّبا لمواقف الكتل النيابية ولا سيما تكتل "لبنان القوي" الذي يعتبر التدقيق معركته ويريد القتال من أجله أمام المعنيين والمراقبين".
المصدر: اللواء
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