لبنان

يقطف الزيتون

Lebanon 24
27-11-2020 | 04:40
A-
A+
Doc-P-769684-637420488908360310.jpg
Doc-P-769684-637420488908360310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواظب رئيس حزب ونائب على قطف الزيتون شخصياً ومواكبته في المعصرة مع ثلة من الأصدقاء خارج دائرته الانتخابية، ويتابع مناصروه صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
أخ يطلق النار على شقيقه وهو يقطف الزيتون!
lebanon 24
27/11/2020 10:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منع تصدير زيت الزيتون
lebanon 24
27/11/2020 10:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
زيبار الزيتون.. وملايين الدولارات!
lebanon 24
27/11/2020 10:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني: الكشف على معاصر الزيتون في مرجعيون لفرض تطبيق الشروط البيئية
lebanon 24
27/11/2020 10:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الزيتون

قطف الزيتون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-11-27
09:29 | 2020-11-27
09:08 | 2020-11-27
09:00 | 2020-11-27
09:00 | 2020-11-27
08:44 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website