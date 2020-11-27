لا وقف للتأشيرات

جزم مرجع روحي مسيحي بارز خلال لقاء مع إعلامي عتيق أنّه لم يتحدث مع أي سفير لوقف إعطاء تأشيرات للمسيحيين ولا يلوم أحداً في هذه الظروف إزاء الهجرة، وقال إنّ أرقاماً صادمة تصله عن عدد الطلبات المقدّمة لدى اكثر من سفارة.