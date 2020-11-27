لبنان

لا وقف للتأشيرات

Lebanon 24
27-11-2020 | 04:42
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جزم مرجع روحي مسيحي بارز خلال لقاء مع إعلامي عتيق أنّه لم يتحدث مع أي سفير لوقف إعطاء تأشيرات للمسيحيين ولا يلوم أحداً في هذه الظروف إزاء الهجرة، وقال إنّ أرقاماً صادمة تصله عن عدد الطلبات المقدّمة لدى اكثر من سفارة.
 
المصدر: النهار
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