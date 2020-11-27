يوسف خليل للمالية؟

يتردد أنّ من بين الأسماء المقترحة لتولي حقيبة المالية يوسف خليل لكونه يحظى بقبول دولي لكنه قد يصطدم برفضه من قبل رئيس الجمهورية بحجة ارتباطه بمصرف لبنان.

