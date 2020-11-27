لبنان

يوسف خليل للمالية؟

Lebanon 24
27-11-2020 | 04:44
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يتردد أنّ من بين الأسماء المقترحة لتولي حقيبة المالية يوسف خليل لكونه يحظى بقبول دولي لكنه قد يصطدم برفضه من قبل رئيس الجمهورية بحجة ارتباطه بمصرف لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة المالية

يوسف خليل

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