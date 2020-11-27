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لبنان
تحييد المصارف عن العقوبات
Lebanon 24
27-11-2020
|
04:47
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عُلم أنّ تواصلاً يحصل مع المعنيين من أجل طلب تحييد بعض المصارف عن العقوبات الاميركية نظراً لكون "الوضع الاقتصادي والمالي لا يحتمل".
المصدر: نداء الوطن
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