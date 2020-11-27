لبنان

تفجير المرفأ.. برّي يرد على صوّان: أين فصل السلطات أيّها "القاضي المذكور"؟

Lebanon 24
27-11-2020 | 06:03
A-
A+
Doc-P-769696-637420539548930167.jpg
Doc-P-769696-637420539548930167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "برّي يرد على صوّان: أين فصل السلطات أيّها «القاضي المذكور»؟": "وصلت أمس إلى مجلس النواب رسالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، والتي يُطالب فيها بتحمّل المجلس المسؤولية والقيام بما يراه مناسباً في حق وزراء تعاقبوا على وزارات العدل والمالية والأشغال "قد تكون هناك شبهة إهمال من قبلهم أدّت الى ترك مادة نيترات الأمونيوم في الميناء طوال السنوات الماضية". هذا الأمر، أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أجاب خلال اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول أعمال جلسة المجلس التي ستنعقد اليوم، بـ"تسلّمنا الرسالة وقمنا باللازم وأجبناه".
كتاب صوان لم يحمل أي ادعاء، لكنه "أشار إلى إمكانية أن تكون هناك شبهة إهمال عند رؤساء الحكومات منذ عام 2013"، وأن "على مجلس النواب القيام بما يراه مناسباً وفق الأصول"، لكنه حصر طلبه بالوزراء دون الرؤساء. وقالت مصادر مطلعة إن "الرسالة لا تتضمّن أي اتهام، كما أنها ليست مرفقة بأي ملف للتحقيقات ولا مضمون اللقاءات التي عقدها صوان مع وزراء سابقين معنيين بشؤون المرفأ". وفيما لم تذكر الرسالة رؤساء الحكومات بالاسم، إلا أن المعنيين بحسب التاريخ المذكور هم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، سعد الحريري وحسان دياب. لكن الغريب أن "الوزارات التي أشار إليها الكتاب اقتصرت فقط على العدل والمالية والأشغال، فلماذا جرى تجاهل جهات أخرى كشفت التحقيقات أنها كانت على علم بالأمر وقامت بمراسلات حول الأمر، على سبيل المثال وزارتا الدفاع والداخلية والوزراء المتعاقبون عليهما منذ 2013"؟
في رده على رسالة صوان، أسف مجلس النواب "لمثل هذه الخطوة، والتي لا تحترم مبدأ فصل السلطات المنصوص عليها في الدستور". واعتبر المجلس أن "الرسالة هي انتقائية، لأنها ذكرت رؤساء الحكومات من دون تسميتهم، لكنها سمّت وزراء معينين؛ منهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولم تحدد وزراء آخرين كانوا في الفترة ذاتها؛ من بينهم: سليم جريصاتي وألبير سرحان وغازي العريضي"، علماً بأن مصادر قضائية تؤكد ذكر اسمَي العريضي وجريصاتي في رسالة صوان. وخاطب كتاب مجلس النواب القاضي صوان بصفة "القاضي المذكور»، مذكّراً إياه بأنه قال في رسالته الموجّهة إلى المجلس إنه يستند إلى مستندات وتحقيقات، لكن من دون أن يرسل أياً من تلك المستندات والتحقيقات. وشددت رسالة المجلس على أن "ما قام به صوان يخالف المادة 80 من الدستور، والتي تنصّ على مهمة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-11-27
09:29 | 2020-11-27
09:08 | 2020-11-27
09:00 | 2020-11-27
09:00 | 2020-11-27
08:44 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website