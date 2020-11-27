19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تفاصيل جديدة عن رفع الإغلاق.. ومناعة القطيع بالأفق؟
Lebanon 24
27-11-2020
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "بعد الإقفال الأخير: "مناعة القطيع" في انتظار اللقاح": "ثمة شبه إجماع على أن الإقفال التام الذي بدأ في 14 الجاري وينتهي في الثلاثين منه سيكون الأخير، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحول دون أيّ تفكير بتمديد الإقفال أياماً إضافية أو العودة إليه مجدداً لفرملة الإصابات التي لا تزال تُحلّق منذ أسابيع.فخلافاً للتقديرات بإمكان تسجيل تراجع، ولو طفيف، في عدد الإصابات اليومية نتيجة الإقفال التام، استأنفت الأرقام أمس الصعود، مع إعلان وزارة الصحة مساءً تسجيل 1859 حالة (13 منها فقط وافدة)، فيما سُجّلت 24 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية (وصل إجمالي الوفيات إلى 974). تأتي هذه الأرقام عشية اليوم الـ 13 للإقفال الذي ينتهي الثلاثاء المُقبل، فهل يعني ذلك أن الإقفال لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وكان «لزوم ما لا يلزم»، أم أن هذه الأرقام ليست إلا دليلاً على أن الإغلاق أنقذ البلاد من سيناريو أسوأ، وفق مصادر وزارة الصحة؟
في جردة سريعة للأرقام الرسمية، سُجّلت نحو 13 ألف حالة شفاء منذ بداية الإقفال حتى مساء أمس. وخلال 12 يوماً فقط، سُجّل 17 ألفاً و890 إصابة جديدة، وتوفي 168 شخصاً ليرتفع معدّل الوفيات في لبنان إلى 139 شخصاً بين كل مليون مُقيم. واستناداً إلى أرقام الأيام الـ 14 الماضية، وصلت نسبة تعرّض المُقيمين في لبنان للفيروس إلى 403 أشخاص من بين كل مئة ألف مُقيم.
بعض الجهات المناهضة للإقفال (وخصوصاً التجار) ترفع هذه الأرقام كدليل على عدم فعالية الإقفال، وعلى حتمية التعايش مع الواقع الوبائي المتفاقم، وربما الوصول إلى «مناعة القطيع»، إلى حين وصول اللقاح الموعود، فيما تستند مصادر وزارة الصحة الى الأرقام نفسها لتأكيد أن الوضع كان ليصبح أكثر كارثية لولا «رحمة» الإقفال.
وبمعزل عن هذا النقاش، تثير هذه الوقائع مزيداً من القلق بشأن مرحلة ما بعد الإقفال، وتفرض أسئلة حول الإجراءات التي ستتخذ تزامناً مع إعادة الفتح". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. وتحذير من انخفاض إضافي
12:00 | 2020-11-26
26/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
Lebanon 24
محضر ضبط يثير غضب معلّمة: "طالعة أعطي ولادكم أونلاين"! (فيديو)
17:18 | 2020-11-26
26/11/2020 05:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
11:32 | 2020-11-26
26/11/2020 11:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي "ينتقد" الحريري... فكيف يردّ الأخير؟
Lebanon 24
الراعي "ينتقد" الحريري... فكيف يردّ الأخير؟
13:30 | 2020-11-26
26/11/2020 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
Lebanon 24
كارثة ستكون مفاعيلها أكبر بكثير من مفاعيل انفجار المرفأ.. الضربة الآتية من الخليج!
06:50 | 2020-11-27
27/11/2020 06:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2020-11-27
قراءة في المشهد السياسي.. لبنان المأزوم الى متى؟!
09:29 | 2020-11-27
جثة داخل سيارة في منطقة المعرض ـ طرابلس
09:08 | 2020-11-27
الأمطار والرعود مستمرة حتى ظهر السبت.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2020-11-27
تسجيل صوتي يتهم فيه القضاة بقبض رشىً
09:00 | 2020-11-27
المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين والتوجه شرقاً.. لعبة خطرة يقودها لبنان
08:44 | 2020-11-27
عدد الوفيات المرتفع في لبنان مُقلق.. ماذا قال الأبيض عن تمديد الإقفال؟
فيديو
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
27/11/2020 10:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
27/11/2020 10:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
Lebanon 24
فيديو لديمة بياعة وزوجها يستمتعان بالحمام التركي يثير ضجة.. جرأة تتخطى الحدود؟!
18:00 | 2020-11-26
27/11/2020 10:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact