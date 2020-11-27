خسارة سياسية كبيرة مُنيَ بها فريقٌ حاكم جراء تعثّر عملية "اصلاحية"، وذلك لإصراره عليها بطريقة مخالفة للقانون وحصرها بجهة واحدة دون أخرى، بحسب صحيفة "الأنباء".