الطحين المقدم من العراق يُباع في الزهراني.. والكيس بـ 42 ألف ليرة (صور)

أقدمت شاحنة كبيرة محملة بعدد من العمال المصريين تابعة لمطاحن الجنوب الكبرى عند السادسة من صباح اليوم الجمعة على افراغ حمولتها من الطحين المقدم من الدولة العراقية كهدية للشعب اللبناني ابان انفجار مرفأ بيروت وتوزيعها على عدد من الافران المخصصة لصنع المناقيش والمعجنات في بلدة السكسكية والقرى المجاورة في الزهراني.

وهذه الافران ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بصناعة الخبز على الاطلاق.

واشار صاحب احد الافران ان الجهات المعنية بالطحين تقوم ببيعه لهم بمبلغ 42 الف ليرة لبنانية في حين ان كيس الطحين اللبناني يتجاوز ال 54 الف ليرة، لافتا الى ان الفرق بالسعر ليس له علاقة بدعم ربطة الخبز الذي يتحدثون عنه وانما بنوعية الطحين حيث ان الطحين اللبناني يعد من اجود انواع الطحين في المنطقة والعالم.