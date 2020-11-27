لبنان

تسجيل صوتي يتهم فيه القضاة بقبض رشىً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-769741-637420645636094679.jpg
Doc-P-769741-637420645636094679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كان التسجيل الصوتي الذي قدّمه المدعي الى القضاء اللبناني، كافياً للظن بالمدعى عليه السوري "م.ب" بتهمة الذمّ بالقضاة في لبنان بعدما اتهمهم بقبض رشاوى.  


إثر خلاف حصل بين المدعي "خ.د" والمدعو "ن.ع"، تدخل المدعى عليه "م.ب"(سوري الجنسية) مع المدعي محاولاً التأثير عليه، بالقول له إنه سيخسر الدعوى المقامة ضد "ن.ع"، وأنّه من السهل في لبنان رشوة القضاة، وبالتالي يمكن أن  يحصل على كل ما يُريد لقاء دفع مبالغ مالية، وتبين أن المدعي أقدم على تسجيل محادثة بينه وبين المدعى عليه وقد أظهر هذا التسجيل إقدام المدعى عليه على الذم بالسلطة القضائية وقد أنكر المدعى عليه ما نُسب إليه قائلاً أنّ التسجيل هو مركّب.

قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ بالمدعى عليه "م. ب" بمقتضى المادتين 357 و386 عقوبات (القيام بأعمال ترمي الى التأثير في مسلك السلطات القضائية والذمّ بها) وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2020-11-27
09:29 | 2020-11-27
09:08 | 2020-11-27
09:00 | 2020-11-27
08:44 | 2020-11-27
08:28 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website