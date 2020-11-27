تسجيل صوتي يتهم فيه القضاة بقبض رشىً

كان التسجيل الصوتي الذي قدّمه المدعي الى القضاء اللبناني، كافياً للظن بالمدعى عليه السوري "م.ب" بتهمة الذمّ بالقضاة في لبنان بعدما اتهمهم بقبض رشاوى.إثر خلاف حصل بين المدعي "خ.د" والمدعو "ن.ع"، تدخل المدعى عليه "م.ب"(سوري الجنسية) مع المدعي محاولاً التأثير عليه، بالقول له إنه سيخسر الدعوى المقامة ضد "ن.ع"، وأنّه من السهل في لبنان رشوة القضاة، وبالتالي يمكن أن يحصل على كل ما يُريد لقاء دفع مبالغ مالية، وتبين أن المدعي أقدم على تسجيل محادثة بينه وبين المدعى عليه وقد أظهر هذا التسجيل إقدام المدعى عليه على الذم بالسلطة القضائية وقد أنكر المدعى عليه ما نُسب إليه قائلاً أنّ التسجيل هو مركّب.قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ بالمدعى عليه "م. ب" بمقتضى المادتين 357 و386 عقوبات (القيام بأعمال ترمي الى التأثير في مسلك السلطات القضائية والذمّ بها) وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.