لبنان

الأمطار والرعود مستمرة حتى ظهر السبت.. ومنخفض جديد نحو لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
27-11-2020 | 09:08
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تأثير المنخفض الجوّي يستمر فوق البحر الأبيض  المتوسط حتى يوم السبت، فتنشط الأمطار فوق الساحل اللبناني والجبال الغربية اعتباراً من بعد ظهر الجمعة ويُتوَقّع هطولات بمعدل يتراوح بين 10 و 20 مم حتى ظهر السبت، بين سواحل فلسطين ولبنان، مع تساقط خفيف للثلوج على 1900/2000 متر.

 

طقس يوم الجمعة غائم وممطر بشكل محلي تشتد غزارة الامطار والرعود والصواعق بعد مساء الجمعة.

 

يستقر الطقس ظهر يوم السبت مع امطار محلية غير شاملة وترتفع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية.

 

هذا ويستمر تأثير الضغوط الجوية فوق اوروبا خلال الاسبوع المقبل وسوف يغطي المرتفع الآزوري كل القارة الأوروبية بقيم ضغط تصل الى 1027hpa، ما يساهم بانحراف المنخفضات الأطلسية نحو شمال افريقيا وجنوب ايطاليا فتصل نحو جنوب تركيا وفلسطين وسواحل سوريا ولبنان وذلك اعتباراً من مساء يوم الاربعاء.

 

الحرارة على الساحل: 23 درجة نهاراً. تنخفض ليلاً الى 16

في البقاع: 15 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 7

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 10 نهاراً و 4 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية بقاعاً وشرقية شمالاً شمالية ساحلاً سرعتها بين 20 و 25كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 60%  الى 88%

 

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