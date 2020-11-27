لبنان

ابتداءً من الإثنين.. الطلاب يعودون إلى التعليم المدمج!

Lebanon 24
27-11-2020 | 10:41
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، بياناً جاء فيه: "استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع للجنة "كورونا"، يعاد اعتماد التعلم المدمج في المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، لدوامي قبل الظهر وبعده، ابتداء من صباح الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2020 في المناطق كافة. كما يعاد العمل بالقرارات الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق التعلم المدمج وتنفيذ اجراءات الدليل الصحي الصادر عن وزارة التربية.
 
وإنّ وزير التربية إذ ينوه بالتحضيرات التي قامت بها المديريات والمؤسسات التربوية بخصوص الاستفادة من الاسبوعين الفائتين لتطوير مواكبة التعلم المدمج، يلفت النظر إلى ان الوزارة ستقوم بزيارات الى المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات الوقائية.
 
ويدعو الجميع إلى الاتصال بالخط الساخن لغرفة العمليات في الوزارة (على الرقم 01/772186) الذي يعمل 24/7 لمواكبة التعلم المدمج، ولتلقي الاخبارات عن اي اصابة أو وضع معين يتطلب اتخاذ اجراءات فورية او طلب المساعدة.
 
وستضع الوزارة على صفحتها الالكترونية التي طورتها، بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني ولجنة كورونا، جميع المعلومات المتعلقة بالاصابات ونتائج الزيارات الى المؤسسات التعليمية ابتداء من الاسبوع المقبل. وقد تمت مكننة غرفة العمليات، واقيمت دورات تدريبية للمديرين والمسؤولين الصحيين.
 
نعوّل، في ظلّ الوضع الصحي الاستثنائي، على تعاون جميع الشركاء، في الوزارة وخارجها، لإنجاح العام الدراسي".
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