تهويل اعلامي!

اكد مصدر مطلع أن كل ما يحكى عن امكانية حصول ضربات اسرائيلية في الداخل اللبناني، او الذهاب ابعد من ذلك عبر توجيه ضربات لايران، وحتى أن جولة المدمرة الاميركية فوق بعض دول المنطقة لا يعدو كونه تهويلا اعلاميا.واشارت المصادر الى أن كل ما يحصل يؤخذ على محمل الجد لكن التحليلات السياسية والمعطيات الميدانية تؤكد أنه مجرد حرب نفسية.