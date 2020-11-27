نادي القضاة يهاجم فهمي من دون أن يسميه: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

شن نادي قضاة لبنان البيان هجوماً على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي من دون أن يسميه بعد إطلالته أمس في برنامج صار الوقت. وصدر عن النادي البيان التالي:

"يطيب لوزير "القتيلين"، المُقصّر في حماية قصور العدل وحراستها ما سمح بإدخال قنبلتين إلى قصر عدل بيروت وفرار المساجين من نظارة قصر عدل بعبدا، صاحب القرارات المرتجلة، منكراً دور المحامين في تسيير مرفق العدالة، التطاول المستمر على السلطة القضائية.نداء إلى مجلس القضاء الأعلى بمن فيه من رئاسة ونيابة عامة تمييزية ورئاسة تفتيش قضائي.بالأمس ذكر البنادول نايت، واليوم يقول أن 520 قاضياً من أصل 550 فاسدون. إما أن تضعوا ال 520 قاضياً في السجن، وإما أن تضعوه هو ومن أيده من على منبر إعلامي سخّر ليلة أمس لحفلة سخرية وتهكم على القضاء ومجلسه، وبسرعة، لم يعد الوضع يحتمل".