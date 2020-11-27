لبنان

قانون الانتخاب.. بري يصيب اهدافاً عدة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-11-2020 | 13:00
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من الواضح أن الرئيس نبيه بري اختار توقيتاً مناسباً بالنسبة إليه لطرح موضوع قانون الانتخاب على النقاش العام في البلد وفي مجلس النواب، علما أن اهتمام الناس كان في مكان آخر.
 
 
 ووفق مصادر مطلعة فإن الرئيس بري سيعمل بشكل جدي على فتح باب الوصول الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد، وذلك بهدف منع أي امكانية للابقاء على القانون القديم الذي يعتبر انه ليس في مصلحته السياسية الكبرى.
 
 
 واشارت المصادر الى أن بري يرغب بإعادة تحسين ظروف حلفائه التقليديين في النظام اللبناني، والذين تلقوا ضربة قوية جراء القانون الحالي وبالتالي يجب التفتيش عن بدائل.
 
 
 وتعتبر المصادر أن بري يرغب في الوقت نفسه في فتح اشتباك سياسي مع "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ميشال عون، ليس من اجل الفراق بل من اجل الاتفاق، خصوصا أن رئيس "التيار" جبران باسيل قد يكون مستفيداً من تغيير القانون.
 
 
 بمعنى آخر يعمل بري على فتح باب جدي امام "التيار الوطني الحر"، فإما الاتفاق معه على سلة كاملة ومن بينها قانون الانتخاب الذي سيكون في هذه الحالة منقذا لباسيل انتخابيا، او الذهاب الى تصعيد سياسي قد لا تكون نهايته قريبة.


وتشير المصادر الى ان بري في الوقت نفسه يتمكن من نقل الضوء الاعلامي من القضايا المعيشية التي قد تؤدي الى انفجار الوضع الشعبي، ومن مسألة التدقيق الجنائي الى نقاش سياسي سيكون حاداً بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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