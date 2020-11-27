لبنان

جريصاتي لفهمي: عليك أن تزن كلمتك قبل أن تخرج من فمك!

Lebanon 24
27-11-2020 | 11:45
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صدر عن وزير العدل السابق سليم جريصاتي البيان الآتي: "هالني ما سمعت البارحة مساء على لسان السيد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في حوار تلفزيوني من أن قضاة لبنان فاسدون بنسبة 95% من عديدهم، ما يدفعني كمواطن وكمحامٍ ووزير عدل سابق إلى التعبير عن استنكاري الشديد لا بل استهجاني لصدور مثل هذا الاتهام الخطير واللامسؤول والمتهور عن وزير أمني بحق القضاء اللبناني.
ظالم هو الاتهام ومزعزع الثقة في هذه السلطة، داخلياً وخارجياً، ما يرتد سلباً على مصلحة لبنان العليا في هذه الظروف الشديدة الدقة، في حين أن تحقير القضاء وترهيبه أو ترغيبه من الجرائم المدانة والمعاقب عليها قانوناً.
إن السلطات الدستورية يسودها مبدأ الفصل والتعاون والتوازن بينها وليس طغيان سلطة على أخرى، والأمر يصح في كل اتجاه، الا أنه يبقى أن الدستور خصّ القضاة والمتقاضين بضمانات تجعلهم بمنأى عن الإتهامات أو التجاوزات الباطلة، وأن القضاء ينقي ذاته بذاته عند الإقتضاء وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء.
الى السيد الوزير في حكومة تصريف الأعمال، نصيحة واحدة أسديها له صدقاً: لا يكفي أن تكون نزيهاً، فهذا أقل الإيمان لمن يتولى شأنا عاماً، الا أنه عليك أن تزن كلمتك قبل أن تخرج من فمك، فتُسجل عليك بالأذى الخطير الذي تُلحق والجراح التي تُسبب والتي، على عكس جراح السنان، لا تلتأم مع الزمن.
حقاً جاوز الظالمون المدى...". 
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