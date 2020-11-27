لبنان

عون يعرض مع كوبيتش مراحل تنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
27-11-2020 | 12:50
A-
A+
Doc-P-769792-637420784648048188.jpg
Doc-P-769792-637420784648048188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي اطلعه على المداولات الخاصة بإحاطة مجلس الامن الدولي حول مسار تنفيذ القرار 1701، وذلك في اطار الاحاطات الدورية التي يجريها مجلس الامن لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وعمل القوة الدولية "اليونيفيل" فيه. كذلك تطرق البحث الى المساعدات الدولية للبنان ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المرتقبة. وحضر اللقاء الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار أسامة خشاب.

واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في بيروت اندرياس كيندل ورئيس قسم التعاون الإنمائي في السفارة يانيس نيوفيتو ومسؤولة التعاون الإنساني والاقتصادي في السفارة لورا الشمالي.
وتطرق البحث خلال اللقاء الى تفعيل اتفاقيات التعاون بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما منها تلك التي تعود الى العامين 2017 و2018.

السفيرة جزار
وفي قصر بعبدا، السفيرة كارلا جزار التي استأذنت الرئيس عون للسفر الى برازيليا لتولي شؤون السفارة اللبنانية في عاصمة البرازيل كرئيسة للبعثة الديبلوماسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:30 | 2020-11-27
21:52 | 2020-11-27
21:37 | 2020-11-27
21:03 | 2020-11-27
20:43 | 2020-11-27
20:38 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website