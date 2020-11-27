لبنان

١٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاء المنية

Lebanon 24
27-11-2020 | 13:52
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سجل قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية 14 اصابة جديدة في قضاء المنية - الضنية بفيروس كورونا توزعت على بلدات القضاء على الشكل التالي:

المنية 4، بخعون 3، دير عمار 2 واصابة واحدة في كل من بلدة السفير، بيت الفقس، عاصون، كفرحبو وسير.
 
 
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