5084 حالة نشطة بكورونا في بعلبك الهرمل!

أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح إلى أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط الماضي بلغ 6636 إصابة بفيروس كورونا، منها 97 حالة وفاة و1638 حالة شفاء و5084 حالة نشطة حتى اللحظة".

وأهاب خضر بالمواطنين "التزام قرار الإقفال حفاظا على السلامة العامة، وللحد من انتشار الوباء، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية".