المعتصمون أمام الداخلية أنهوا وقفتهم وتوجهوا الى الاونيسكو

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعة من الحراك المدني تنفذ وقفة امام وزارة الداخلية في بيروت، استنكارا لما تعرض له المحامي افرام الحلبي على احد الحواجز الامنية.



وتلا أحد المشاركين بيانا أشار الى "أن ثورة 17 تشرين هي رافعة وطن وقيم وليست رافعة سلطة، ازاء ذلك نستنكر وبشدة ما تعرض له مواطن في كورنيش المزرعة"، معلنا "ان ما حصل مرفوض بكل المقاييس على اي شخص، بغض النظر عن مهنته او عمره او لونه، جميعا لا فرق بينهم فكلهم سواسية كاسنان المشط ولن نسكت بعد الآن عن اي اعتداء قد يحصل!

سلطة تخرق قراراتها بنفسها تصدر قرار لا تعرف اين وكيف ومتى ستنفذه، لن يصبح اي مواطن بعد الآن مكسر عصا"، مشددا على وجوب الوصول الى "قضاء مستقل من السلطة السياسية".



ولفت البيان الى اننا "في هذه الثورة نسعى لاسترداد الدولة واعادة تكوين سلطة تمثلنا وتمثل هذا الشعب الراقي والطيب".





وانهى المعتصمون وقفتهم امام الداخلية وتوجهوا الى منطقة الاونيسكو حيث تعقد جلسة عامة لمجلس النواب.

