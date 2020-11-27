بيان من مكتب وزني حول معاشات المتقاعدين

أوضح المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، في بيان "ان معاشات جميع المتقاعدين بمن فيهم متقاعدو الجيش قد انجزت وأرسلت الى المصارف المعنية في وقتها المحدد".

