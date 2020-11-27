لبنان

بري يمنع وزني من الكلام خلال الجلسة.. "بدي دافع عن حالي"

Lebanon 24
27-11-2020 | 14:53
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رفض رئيس مجلس النواب إعطاء الإذن بالحديث لوزير المالية غازي وزني للرد على كلام النائب سمير الجسر، معتبراً ما وصفه بتجنّي الجسر واتهامه الباطل. غير أنّ بري لم يسمح لوزني بالكلام على إعتبار أنّ جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي المحاسبي، مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء. 

وقال وزني: "بدي دافع عن حالي"، فأجابه برّي: "هذه الجلسة للنواب ولا يحق للوزراء الكلام".

وكان النائب سمير الجسر قال خلال الجلسة إنّ "مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة "ألفاريز ومارسال" بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك لوزير المال أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكن وزير المال لم يأخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك وحده".
 
 
 
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