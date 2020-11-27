بلدية انصارية: إصابة جديدة في البلدة

أعلنت بلدية انصارية في بيان، عن "إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وهي قيد الحجر المنزلي". ودعت المخالطين الى "اجراء فحص ال pcr والتزام الإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات".

