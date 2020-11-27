ما جديد قضية الفارين من سجن بعبدا؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام " بأن دورية من قوى الأمن الداخلي اوقفت في بلدة شمسطار السجين الفار ( ح.م) وهو احد الفارين من نظارة بعبدا.

اثر ذلك، اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع "توكوما" لون احمر على إطلاق النار من اسلحة رشاشة باتجاه مخفر شمسطار دون وقوع إصابات.