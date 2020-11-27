عدوان : عقد التدقيق اصطدم بموقف حاكم مصرف لبنان

قال النائب جورج عدوان في الجلسة العامة لمجلس النواب:" يجب ان تثني جلسة اليوم على ما فعلته الحكومة في شأن قرار التدقيق المالي". واشار الى "ان شركة التدقيق استلمت 42 في المئة من اصل 129 سؤالا طرح على مصرف لبنان ومن ثم اصطدم عقد التدقيق بموقف حاكم مصرف لبنان".