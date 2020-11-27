تعميم صورة القاصر زين العابدين.. هل شاهدتموه؟



- زين العابدين جمال حلوم (مواليد عام 2004، سوري)

الذي غادر بتاريخ 23/11/2020، منزل ذويه الكائن في طرابلس/ محلة أبي سمرا، ولم يعد حتى تاريخه. تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:زين العابدين جمال حلوم (مواليد عام 2004، سوري)الذي غادر بتاريخ 23/11/2020، منزل ذويه الكائن في طرابلس/ محلة أبي سمرا، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 434834-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: