لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة: 8 حالات إيجابية جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية للجمعة 27 تشرين الثاني 2020، عن تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

بدنايل (2)، راسمسقا (2)، أميون(1)، بصرما (1)، عين عكرين(1) و كفريا (1).

ودعت اللجنة الى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي, منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة. كما ناشدت المصابين " بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل .