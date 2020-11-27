السيد: المطلوب تنفيذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة

قال النائب اللواء جميل السيد، في كلمة في جلسة مجلس النواب في الاونيسكو: "رسالة رئيس الجمهورية مشكور عليها وهي دستورية ولا اعرف من نصحه من مستشاريه يمكن ك"ارسطو"، هذه فكرة خاطئة. واذا يجب ان نعمل كل القوانين لتسمح للحكومة أخذ القرارات. لذا انا ضد مشاريع القوانين. ونحن نضيع الوقت منذ عشرة أشهر وعلينا أن نحمل المسوؤلية للحكومة لأن هذا الموضوع يرتبط بموظف كبير وهناك آلية للمحاسبة والتدقيق. والمطلوب تنفبذ القانون وليس اختراع قوانين جديدة".