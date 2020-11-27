لبنان

إتحاد بلديات جبل عامل: 18 إصابة جديدة و7 حالات شفاء

Lebanon 24
27-11-2020 | 16:13
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أعلن التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون أنه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم:

18 حالة جديدة: 6 طلوسة - 3 تولين - 2 الطيبة - 2 الصوانة - 2 ميس الجبل - 1 مركبا - 1 الخيام - 1 كفركلا
7 حالات شفاء: 3 الصوانة - 2 دير سريان - 2 كفركلا".

وأشار الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة بلغ 597 إصابة و412 حالة شفاء و20 حالة وفاة، ويوجد قيد المتابعة 137 إصابة مؤكدة مخبريا: 132 قيد الحجر المنزلي و 5 في المسشتفى".

وذكرت الخلية الاهالي بـ"ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المعنية".
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