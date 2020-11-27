خلية الازمة في البيرة: إصابة جديدة لسورية لم تختلط مع سكان البلدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدة البيرة، تسجيل "إصابة جديدة في البلدة لسيدة سورية، لم تختلط بأحد من السكان منذ ما يقارب 10 أيام، ويرجح انتقال العدوى لها عبر مخالطتها لأحد المصابين في منزل ذويها في الكورة".

وأشارت الى أن "الفريق الطبي التابع لها تواصل مع المصابة وزوجها للتأكد من التزامهما الحجر المنزلي، كما وضعت البلدية بتصرفهما شرطيا لتأمين مستلزماتهما تفاديا لاحتكاكهما مع العامة".