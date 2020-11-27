رغم النتائج السلبية وزير الصحة يحسم القرار.. الإثنين سيُفتح البلد

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في تصريح لـ"LBCI" أنّه على رغم النتائج غير الايجابية سيُفتح البلد يوم الاثنين، قائلاً: "كنت أنتظر تحصيل نتائج أكثر ايجابية يُبنى عليها".