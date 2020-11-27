لبنان

رغم النتائج السلبية وزير الصحة يحسم القرار.. الإثنين سيُفتح البلد

Lebanon 24
27-11-2020 | 16:35
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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في تصريح لـ"LBCI" أنّه على رغم النتائج غير الايجابية سيُفتح البلد يوم الاثنين، قائلاً: "كنت أنتظر تحصيل نتائج أكثر ايجابية يُبنى عليها".
 
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