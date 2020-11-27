إقرار قانون اعتبار شهداء انفجار المرفأ بمثابة شهداء الجيش

أقر مجلس النواب اقتراح القانون الذي تقدمت فيه "كتلة التنمية والتحرير" النيابية بواسطة النائب علي حسن خليل والذي يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.