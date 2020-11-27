لبنان

اشكال بين محتجين والقوى الأمنية امام الأونيسكو

Lebanon 24
27-11-2020 | 16:55
A-
A+
Doc-P-769861-637420931601567509.jpg
Doc-P-769861-637420931601567509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن اشكالا وقع بين القوى الامنية وعدد من المحتجين الذين تجمعوا أمام الاونيسكو. وأصيب عدد من المشاركين بجروح مختلفة ونقلهم الصليب الاحمر الى أحد مستشفيات العاصمة.
 
 
وكانت أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعة من الحراك المدني تنفذ وقفة امام وزارة الداخلية في بيروت، استنكارا لما تعرض له المحامي افرام الحلبي على احد الحواجز الامنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتلا أحد المشاركين بيانا أشار الى "أن ثورة 17 تشرين هي رافعة وطن وقيم وليست رافعة سلطة، ازاء ذلك نستنكر وبشدة ما تعرض له مواطن في كورنيش المزرعة"، معلنا "ان ما حصل مرفوض بكل المقاييس على اي شخص، بغض النظر عن مهنته او عمره او لونه، جميعا لا فرق بينهم فكلهم سواسية كاسنان المشط ولن نسكت بعد الآن عن اي اعتداء قد يحصل!
سلطة تخرق قراراتها بنفسها تصدر قرار لا تعرف اين وكيف ومتى ستنفذه، لن يصبح اي مواطن بعد الآن مكسر عصا"، مشددا على وجوب الوصول الى "قضاء مستقل من السلطة السياسية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:30 | 2020-11-27
21:52 | 2020-11-27
21:37 | 2020-11-27
21:03 | 2020-11-27
20:43 | 2020-11-27
20:38 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website