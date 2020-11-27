جنبلاط مهاجماً قرار إعادة فتح المدارس: يحمل اخطارا كبيرة

وفجأةًً تتسابق الشركات لاعلان الvaccine في مواجهة الكورونا في سباق اعلامي وبالتالي تجاري هائل عالميا .المهم ان تنجو البشرية من هذا الوباء لكن الاهم ان نرى كيفية توزيع الvaccine وفاعليته وجدواه واي نوع افضل.لذا فان قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس ومتسرع ويحمل اخطارا كبيرة pic.twitter.com/0zyPBuUQMN
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 27, 2020
وفجأةًً تتسابق الشركات لاعلان الvaccine في مواجهة الكورونا في سباق اعلامي وبالتالي تجاري هائل عالميا .المهم ان تنجو البشرية من هذا الوباء لكن الاهم ان نرى كيفية توزيع الvaccine وفاعليته وجدواه واي نوع افضل.لذا فان قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس ومتسرع ويحمل اخطارا كبيرة pic.twitter.com/0zyPBuUQMN