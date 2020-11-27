جنبلاط مهاجماً قرار إعادة فتح المدارس: يحمل اخطارا كبيرة

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "‏وفجأة تتسابق الشركات لاعلان الvaccine في مواجهة الكورونا في سباق اعلامي وبالتالي تجاري هائل عالميا.المهم ان تنجو البشرية من هذا الوباء لكن الاهم ان نرى كيفية توزيع الvaccine وفاعليته وجدواه واي نوع افضل. لذا، فإن قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس ومتسرع ويحمل اخطارا كبيرة".

وفجأةًً تتسابق الشركات لاعلان الvaccine في مواجهة الكورونا في سباق اعلامي وبالتالي تجاري هائل عالميا .المهم ان تنجو البشرية من هذا الوباء لكن الاهم ان نرى كيفية توزيع الvaccine وفاعليته وجدواه واي نوع افضل.لذا فان قرار فتح المدارس هو قرار غير مدروس ومتسرع ويحمل اخطارا كبيرة pic.twitter.com/0zyPBuUQMN — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 27, 2020