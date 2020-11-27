باسيل: "بالنهاية اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه"

غرّد النائب جبران باسيل عبر "تويتر" قائلاً: "مجلس النواب اليوم عمل سابقة باتخاذ "قرار"... لا بأس، طالما القرار هو أهم من التوصية وطالما يعطي "الغطاء" لمن تذرّع بالحاجة اليه لتزويد شركة التدقيق بالمستندات... يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فوراً وتستلم ما طلبته، وان تعمل الحكومة على اجراء تدقيق جنائي في كافة ادارات ومؤسسات الدولة وصناديقها. بالنهاية، اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه، وحقّق خطوة الى الأمام باتجاه استعادة جزء من حقوقه."

(٢) يبقى ان تعود شركة التدقيق الى عملها فوراً وتستلم ما طلبته، وان تعمل الحكومة على اجراء تدقيق جنائي في كافة ادارات ومؤسسات الدولة وصناديقها. بالنهاية، اليوم ربح الشعب اللبناني بفضل رئيسه، وحقّق خطوة الى الأمام باتجاه استعادة جزء من حقوقه. ويبقى التنفيذ. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 27, 2020