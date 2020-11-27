لبنان

أبو فاعور: اللقاء الديمقراطي مع التدقيق الجنائي في كل دوائر الدولة

Lebanon 24
27-11-2020 | 17:54
A-
A+
Doc-P-769874-637420966495775056.jpg
Doc-P-769874-637420966495775056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، بعد انتهاء جلسة مجلس النواب التي ناقشت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي، أن "الكتلة مع التدقيق في كل دوائر الدولة من دون استثناء"، وقال: "أن نناقش الرسالة الواردة من رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن نناقش مقصدها ومن دون مناقشة الخلفيات الخبيثة وراء هذا الأمر الذي كان محاولة دفع من رئيس الجمهورية للمسؤولية عن نفسه ووضع القوى السياسية أمام: إما ان تؤيده في التدقيق أم تقف ضد رأي المواطنين اللبنانيين، فقد تجاوزنا الخلفيات السيئة لهذه الرسالة، وقلنا رأينا بضرورة أن يكون هناك تدقيق حسابي ومالي في مصرف لبنان، كما في كل المصارف، لكن ذلك لا يعفي لا رئيس الجمهورية ولا حكومته التي شكلها والتي اعتبروها خلاصة الحكمة البشرية، من المسؤولية عن القيام بهذه التحقيقات".

أضاف: "رئيس الجمهورية، إضافة إلى الموبقات الكثيرة التي إتخذها في عهده، اليوم حاول القيام بموبقة جديدة وبضلالة جديدة في محاولة تحميل القوى السياسية المسؤولية في هذا الأمر، وكان الرد من المجلس النيابي أيضا، وهو ليس الرد الذي يمكن أن يقدم للمواطن اللبناني الجواب الذي يريد أن يسمعه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:30 | 2020-11-27
21:52 | 2020-11-27
21:37 | 2020-11-27
21:03 | 2020-11-27
20:43 | 2020-11-27
20:38 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website