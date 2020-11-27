59% من الشكاوى ترتكب من قبل الزوج.. قوى الامن "إذا مهددي لا تترددي"

59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري تُرتَكب من قبل الزوج، #إذا_مهددي_ما_تترددي.
بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة،
تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري.#السلامة_حقِك #SafetyIsYourRight pic.twitter.com/eozvwG7KRy
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 27, 2020
59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري تُرتَكب من قبل الزوج، #إذا_مهددي_ما_تترددي.
بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة،
تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري.#السلامة_حقِك #SafetyIsYourRight pic.twitter.com/eozvwG7KRy