59% من الشكاوى ترتكب من قبل الزوج.. قوى الامن "إذا مهددي لا تترددي"

غردت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر": "59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري ترتكب من قبل الزوج، #إذا_مهددي_ما_تترددي. بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري. #السلامة_حقك #SafetyIsYourRight".

59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري تُرتَكب من قبل الزوج، #إذا_مهددي_ما_تترددي.

بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة،

تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري.#السلامة_حقِك #SafetyIsYourRight pic.twitter.com/eozvwG7KRy — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 27, 2020