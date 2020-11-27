طوني فرنجية : المطلوب تدقيق جنائي بدءا من المركزي مرورا بالادارات والمؤسسات وصولا الى الوزارات

غرد النائب طوني فرنجية عبر "تويتر" : "المطلوب هو تدقيق جنائي يكشف الهدر والاختلاس بدءا من المصرف المركزي مرورا بالإدارات والمؤسسات ووصولا إلى وزارات الطاقة والاتصالات والمال وعدم الاكتفاء بتبادل الرسائل وإصدار المواقف ، المزايدات هدفها تبرئة الذات وحرف الأنظار عن الارتكابات الممنهجة والفشل العميق في إدارة الدولة وهو ما تجلى في التعامل مع جريمة المرفأ والاستمرار في عرقلة ولادة الحكومة فضلاً عن عدم إصدار موازنة عام2021. كفانا هرطقة وشتان بين حقٍ، وحقٍ يراد منه باطل. سقط النفاق".