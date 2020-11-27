وزير الاقتصاد: المختبرات أكدت أن الطحين العراقي لا مشكلة فيه وصالح للاستهلاك

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ان "المختبرات أكدت أن الطحين العراقي لا مشكلة فيه وصالح للاستهلاك"، مشيراً الى انه "سيتم فتح البلد ولكن يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية".وطلب من الجميع "التوقف عن تداول موضوع الطحين".