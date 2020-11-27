لبنان

وزير الاقتصاد: المختبرات أكدت أن الطحين العراقي لا مشكلة فيه وصالح للاستهلاك

Lebanon 24
27-11-2020 | 18:21
A-
A+
Doc-P-769887-637420986245570165.jpg
Doc-P-769887-637420986245570165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ان "المختبرات أكدت أن الطحين العراقي لا مشكلة فيه وصالح للاستهلاك"، مشيراً الى انه "سيتم فتح البلد ولكن يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وطلب من الجميع "التوقف عن تداول موضوع الطحين".
مواضيع ذات صلة
تأجيل اللقاء بين تكتل لبنان القوي ووزير الاقتصاد
lebanon 24
27/11/2020 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم: على حاكم مصرف لبنان تسليم وزارة المال المستندات المطلوبة
lebanon 24
27/11/2020 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رامبلينغ عن تأييد الحريري رئيساً للحكومة للـLBCI: ليس من شأننا أن نقرر من يجب أن يكون رئيس وزراء لبنان المقبل وهذه ليست مسألة نتدخّل فيها بشكل خاص
lebanon 24
27/11/2020 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان: قرار مجلس النواب اليوم حول التدقيق اعلى مستوى الاجراءات والمطلوب من مصرف لبنان والوزارات والادارات التعاطي معه كملزم (LBCI)
lebanon 24
27/11/2020 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الاقتصاد

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:30 | 2020-11-27
21:52 | 2020-11-27
21:37 | 2020-11-27
21:03 | 2020-11-27
20:43 | 2020-11-27
20:38 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website