قوى الأمن: "إذا مهددي لا تترددي"

غرّدت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على "تويتر": "59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري ترتكب من قبل الزوج، إذا مهددي ما تترددي. بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، تذكر قوى الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري. السلامة حقك SafetyIsYourRight".