لبنان

نجم : اجدد التأكيد على خطورة ضرب القضاء بالاتهام المعمم

Lebanon 24
27-11-2020 | 18:36
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غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر "تويتر":" أمام سوداوية المشهد الذي ارتسم في عيون اللبنانيين بالأمس حيث تحول الحوار الى احتقار، أجدد التأكيد على خطورة ضرب القضاء بالأتهام المعمم. التعميم يجهل المرتكب، والمشكلة لا تحل إلا بالتنقية الذاتية للقضاء، وهذا دور التفتيش القضائي.

وفي تغريدة ثانية :"بمعزل عن ملابسات التعرض للمحامي افرام الحلبي، التي يبقى للقضاء الواضع يده على الملف وحده تحديدها، ما شهدناه من تصرف للقوى الأمنية هو صادم ويوجب المساءلة، والأهم، القيام بما يلزم لضمان عدم تكراره".
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