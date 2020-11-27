الاسمر: إقرار القانون المتعلق بشهداء انفجار المرفأ رسالة أمل

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري على "إقرار القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير النيابية، والذي يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة".وأشار الاسمر الى ان "إقرار هذا القانون أتى كرسالة أمل لاهالي الشهداء وللجرحى في هذا الليل المظلم"، معتبرا ان "المجلس امام مسؤوليات كبيرة وجسيمة لحماية العمال وكافة فئات الشعب اللبناني، وما إقرار القانون 193 الخاص بالطلاب خارج الاراضي اللبنانية مع قانون الشهداء وجرحى المرفأ الا جزء من منظومة لحماية الطبقات الفقيرة والمتضررة من الشعب اللبناني"، شاكرا "كل الكتل والنواب الذين ساهموا في هذا الاقرار اليوم".وتمنى على النواب "استكمال إقرار التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تساهم في تسريع اعادة اعمار مرفأ بيروت وما تهدم من العاصمة نتيجة الانفجار".كما شكر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على "مبادرته وضع آلية لاعفاء ورثة شهداء انفجار المرفأ من رسوم الانتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم".