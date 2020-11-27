لبنان

متحدون: تعديل المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والفقرة 5 من المادة 36 من قانون القضاء العسكري أولوية

Lebanon 24
27-11-2020 | 19:13
A-
A+
Doc-P-769909-637421013165489711.jpg
Doc-P-769909-637421013165489711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر تحالف "متحدون" في بيان أن "تعديل المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى تعديل الفقرة الخامسة من المادة 36 من قانون القضاء العسكري أصبحا من الأولويات، وذلك على ضوء الاعتداء وعملية الاعتقال التي قامت بها عناصر الدرك أمس الأول بحق الزميل المحامي إفرام الحلبي في محلة كورنيش المزرعة".

وأشار إلى أن "مبادرة تعديل القانون 76 جاءت بعد نقاشات مع نواب عن الأمة وحقوقيين ومحامين، ولاقت استحسان الجميع"، لافتا إلى أن "العمل الذي بدأ قبل الحادثة أصبح اليوم في أعلى سلم الأولويات التي لا بد من تحقيقها إذا أردنا صون العدالة فعلا. ولما كانت مواد القانون مكملة لعمل بعضها البعض وبعد العديد من النقاشات مع القانونيين والمحامين والنواب، فإن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 36 من قانون القضاء العسكري أصبح أمرا لا مفر منه إذا أردنا أن نمنع الالتفاف على القانون".

ودعا "المشترعين المعنيين إلى تعديل المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بإضافة العبارة الآتية: "ولا يجوز التذرع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة" لتصبح على الشكل التالي: "كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرّض للعقوبة التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية. أما في حال كان الجرم مقترفا من قبل أحد أفراد الضابطة العدلية فتشدد العقوبة ولا يجوز التذرع بأية حصانة إدارية أو إذن مسبق للملاحقة."

وختم: "لا تستقيم العدالة وتصلح، إلا عندما تتآزر ثلاثة أركان أساسية: القضاة والمحامون وأفراد الضابطة العدلية، حيث أن لكل ركن دورا يجب أن يمارسه من دون أي عقبات".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2020-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:30 | 2020-11-27
21:52 | 2020-11-27
21:37 | 2020-11-27
21:03 | 2020-11-27
20:43 | 2020-11-27
20:38 | 2020-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website