لبنان

قبيل يومين من انتهاء الاقفال العام.. اعداد كورونا الى مزيد من الارتفاع

Lebanon 24
27-11-2020 | 19:17
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1782 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 123941، كما سجل وفاة 6 أشخاص نتيجة الاصابة بالفيروس.
 
 
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