لبنان

لجنة كورونا اجتمعت في السراي... هذا ما تم اقراره

Lebanon 24
27-11-2020 | 19:33
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رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب، بترا خوري. 
وبعد الاجتماع، صرح الوزير حسن قائلًا:
اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس لتقييم مرحلة الإقفال العام، وقدمت وزارة الصحة عرضًا للفحوصات التي أجرتها بكافة المستويات، وتبين من خلال النتائج أننا ما زلنا على نسبة ال15 بالمئة من معدل المؤشر الإيجابي، أي أن المعدل بقي على حاله. نجحنا في تثبيت هذا الرقم من دون أن ننجح في رهان الوصول إلى معدل ال12 بالمئة. إن الذي تحقق  اليوم على مستوى رفع الجهوزية هو إضافة  60 سريرًا في المستشفيات الحكومية و34 في المستشفيات الخاصة، وهو رقم دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة. سنعلن عن خطة الخروج من الإقفال في اجتماع  سيعقد نهار الأحد، لنضع خطة تحاكي الشارع اللبناني، أي خطة للخروج من الإقفال بشكل تدريجي، يتم تقييمها أسبوعيًا مع وضع بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار كورونا. على الخطة التي يتم عرضها من اللجنة الفنية أن تحاكي الواقع اللبناني لا أن تطبق خطة أوروبية أو أميركية في لبنان، لذا طلبنا تأجيل هذه الخطة ليوم الأحد المقبل كي نعيد ترتيب أولوياتنا. 

وزير الاقتصاد
ثم تحدث الوزير راوول نعمه فقال:
نريد إعادة فتح البلد بكل قطاعاته لأن الاقتصاد لا يحتمل الإقفال. فعلى المواطن الالتزام للمساعدة في تعزيز الصحة والاقتصاد معًا. أما في الموضوع المتداول حول الطحين العراقي المخزن في المدينة الرياضية، فأخذ مختبر مستقل العينات اللازمة من الأكياس وأكد أنها صالحة للاستخدام. ونحن نقوم بتوزيع 25 بالمية من هذا الطحين على الأفران و75  بالمية من المطاحن اللبنانية  للمحافظة على سعر ربطة الخبز والكمية.
 
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