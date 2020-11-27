قطع الطريق في برج ابي حيدر... هذا ما تم العثور عليه

قطعت الطريق في محلة برج ابي حيدر نزلة محطة بدران من قبل عناصر حركة امل بسبب العثور على قذيفة هاون في مكب النفايات وذلك بانتظار حضور خبير المتفجرات بهدف الكشف على القذيفة .