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لبنان
قطع الطريق في برج ابي حيدر... هذا ما تم العثور عليه
Lebanon 24
27-11-2020
|
19:52
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قطعت الطريق في محلة برج ابي حيدر نزلة محطة بدران من قبل عناصر حركة امل بسبب العثور على قذيفة هاون في مكب النفايات وذلك بانتظار حضور خبير المتفجرات بهدف الكشف على القذيفة .
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