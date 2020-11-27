"قوى الأمن" توقف أحد أبرز المخططين لعملية الفرار الجماعي من سجن بعبدا

ألقت القوى الأمنية القبص على حسين. ع. م في بلدة طاريا البقاعية، المشتبه بأنه أحد الفارين من نظارة قصر العدل في بعبدا، ومن أبرز المخططين لعملية الفرار، وهو ملاحق بجرم سرقة سيارات. وعلى أثر توقيفه، تعرضت فصيلة قوى الأمن الداخلي في بلدة شمسطار لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، فيما تستمر القوى الأمنية في عمليات المطاردة والبحث عن باقي الموقوفين الفارين للقبض عليهم.في هذا الوقت، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 71 شخصا في القضية، بينهم 8 جرى الادعاء عليهم بجرائم جنائية، وهي التخطيط لعملية الفرار وتنفيذها وإتاحة الفرار لباقي السجناء، وبين المدعى عليهم أيضا خمسة موقوفين من عناصر حماية نظارة قصر العدل، فيما يخضع عنصران آخران للتحقيق لتحديد مسؤوليتهما، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه اشتراكا او تنفيذا او تواطؤا، تبعا للأفعال الجرمية المرتكبة، في ضوء ما تظهره التحقيقات المستمرة.