قضاة محاكم السير ببيروت سيمتنعون عن تنفيذ محاضر سير نظمت بحق محامين

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ قضاة محاكم السير في قصر العدل ببيروت سيمتنعون عن تنفيذ محاضر السير التي نظمت في حق المحامين الذين خالفوا قرار التعبئة العامة لجهة تحديد سير السيارات وفق أرقام المفرد والمجوز، خلال فترة التعبئة التي تنتهي الخامسة من فجر الإثنين المقبل.

