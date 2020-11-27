"كورونا" يتقدّم في العديد من المناطق.. إليكم الجديد

أعلنت خلية الأزمة في القبيات ببيان، أن "عدد الحالات الإيجابية في البلدة بلغ 22، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة"، داعية المخالطين الى "الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و 71/743192". كذلك، سجلت الخلية "7 حالات شفاء".

من جهتها، أعلنت بلدية الغازية بقضاء صيدا في تقريرها اليومي "تسجيل إصابة جديدة بكورونا"، لافتة إلى أن "العدد التراكمي للحالات أصبح 245 مع تسجيل 229 حالة شفاء و15 حالة قيد الحجر المنزلي"، مؤكدة أن "المتابعة تقوم بها خلية الأزمة في البلدية".

بدورها، سجلت بلدية الدوير إصابات بـ"كورونا" خلال 48 ساعة الماضية"، لافتة إلى أنهم "يخضعون للحجر المنزلي مع المخالطين لهم، وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة".





وأكدت "ضرورة التزام وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات على أنواعها".

كذلك، جرى تسجيل 10 حالات إيجابية بـ"كورونا" في قضاء بنت جبيل، وهي موزعة على القرى التالية: دير إنطار 4، رميش 2 ، دبل 1، عيناتا 1، محيبيب 1، عيترون 1.